В Україні змінять правила роботи ТЦК щодо взаємодії з цивільними
В Україні розроблять нові обов'язкові правила для ТЦК, щоб запобігти порушенням прав людини та уникнути соціальних напружень. Ці правила будуть створені в лютому.
Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю hromadske.
Він також пояснив, що іноді трапляються негативні ситуації з боку ТЦК, але ці випадки не залишаються без уваги.
Всі порушення розслідуються, робляться відповідні висновки. Віталій Саранцев наголосив, що, хоча такі ситуації і мають місце, ворог намагається використовувати їх для масштабування та нагнітання напруження в суспільстві.
Окремо Віталій Саранцев торкнувся теми термінів, які стали частиною російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО), таких як "бусифікація" та "людолови". Він підкреслив, що ці слова не повинні входити у повсякденний лексикон українців, оскільки це є елементами ворожої пропаганди.
Він також зазначив, що навіть якщо зараз ці терміни сприймаються як "меми", вони все одно можуть вплинути на сприйняття інформації і посилити маніпуляції ворога.
Віталій Саранцев закликав бути уважними і не дозволяти ворожій пропаганді проникати в повсякденне спілкування.
Нагадаємо, що Росія активно використовує Facebook та інші соцмережі для інформаційних атак на Україну. Пропагандисти запускають рекламні кампанії, спрямовані на підрив морального духу українців.