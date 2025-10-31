Зеленський розповів, скільки у росіян залишилось "Орєшників"

У росіян станом на зараз залишилось ще шість ракет типу "Орєшник", які мають дальність польоту близько 5 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник", - заявив президент України.

За його словами, орієнтовна дальність нової російської ракети становить 5 тисяч кілометрів, і його пускові комплекси з часом розмістять у Білорусі.

"Один (постріл - ред.) вони застосували, ми вважаємо, що десь є ще два постріли. Що тут важливо, вони хочуть розміщення "Орєшніка" в Білорусі. Ми розуміємо, у них приблизно радіус дії 5 тисяч км і є мертва зона 700 км. Європейцям, особливо східній Європі треба звернути на це увагу", - додав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що Україна передала союзникам список з 25 виробників, які працюють на те, щоб "Орєшнік" вони могли виробляти. Тобто це перелік російських компаній, які не перебувають під санкціями, і дуже важливо санкціонувати ці компанії.

У Службі зовнішньої розвідки також додали, що в цьому році було виготовлено до трьох "Орєшників", і сплановано виробництво до 6 ракет на кожен рік.