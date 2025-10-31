ua en ru
Зеленський розповів, скільки у росіян залишилось "Орєшників"

П'ятниця 31 жовтня 2025 13:56
Зеленський розповів, скільки у росіян залишилось "Орєшників" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У росіян станом на зараз залишилось ще шість ракет типу "Орєшник", які мають дальність польоту близько 5 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник", - заявив президент України.

За його словами, орієнтовна дальність нової російської ракети становить 5 тисяч кілометрів, і його пускові комплекси з часом розмістять у Білорусі.

"Один (постріл - ред.) вони застосували, ми вважаємо, що десь є ще два постріли. Що тут важливо, вони хочуть розміщення "Орєшніка" в Білорусі. Ми розуміємо, у них приблизно радіус дії 5 тисяч км і є мертва зона 700 км. Європейцям, особливо східній Європі треба звернути на це увагу", - додав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що Україна передала союзникам список з 25 виробників, які працюють на те, щоб "Орєшнік" вони могли виробляти. Тобто це перелік російських компаній, які не перебувають під санкціями, і дуже важливо санкціонувати ці компанії.

У Службі зовнішньої розвідки також додали, що в цьому році було виготовлено до трьох "Орєшників", і сплановано виробництво до 6 ракет на кожен рік.

РФ била по Україні ракетою "Орєшник"

Нагадаємо, що Росія використала свою ракету "Орєшнік" для удару по Україні. Окупанти провели атаку 21 листопада минулого року. Метою ворога став оборонний завод у Дніпрі. Як зазначали експерти, росіяни випустили болванку без вибухівки.

Також 30 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше засвітив макет російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Під час переговорів із прем'єр-міністром Киргизстану в його кабінеті помітили модель пускової установки.

За його словами, комплекси "Орєшнік" будуть розміщені в Білорусі до кінця року. Він також підкреслив, що домовленість про розміщення було досягнуто з Путіним під час зустрічі у Волгограді. При цьому у вересні він заявляв, що нібито ракети перебувають "на шляху" до Білорусі.

Також повідомлялось, що "Орєшнік" – це, ймовірно, модифікація ракети РС-26 "Рубеж". За непідтвердженою інформацією, її дальність, ймовірно, сягає 5500 км. Даних про саму ракету у відкритому доступі мало.

Детальніше про російську ракету - в матеріалі РБК-Україна.

