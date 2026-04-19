Зеленський розповів, скільки РФ втратила за місяць через удари України

За минулий місяць Росія зазнала щонайменше 2,3 млрд доларів втрат у нафтовому секторі внаслідок українських далекобійних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що "далекобійні санкції" України демонструють результат і завдають відчутного економічного удару по країні-агресорці.
"Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - підкреслив Зеленський.
Президент подякував українським військовим за точність ударів та окремо відзначив підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Сил спеціальних операцій, ракетні бригади, а також Служба безпеки України і розвідку.
"Будемо продовжувати наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну", - зазначив він.
Нагадаємо, 16 квітня у СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.
Крім того, нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.
Зазначимо, серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.
РБК-Україна також писало, що нафтогазові доходи Кремля в першому кварталі 2026 року скоротилися майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Атаки України на російську нафтову інфраструктуру додатково підривають експортний потенціал.