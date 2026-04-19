Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський розповів, скільки РФ втратила за місяць через удари України

21:55 19.04.2026 Нд
2 хв
"Далекобійні санкції" продовжують діяти й у квітні
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

За минулий місяць Росія зазнала щонайменше 2,3 млрд доларів втрат у нафтовому секторі внаслідок українських далекобійних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: ЗСУ уразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ

Глава держави наголосив, що "далекобійні санкції" України демонструють результат і завдають відчутного економічного удару по країні-агресорці.

"Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - підкреслив Зеленський.

Президент подякував українським військовим за точність ударів та окремо відзначив підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Сил спеціальних операцій, ракетні бригади, а також Служба безпеки України і розвідку.

"Будемо продовжувати наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, 16 квітня у СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Крім того, нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.

Зазначимо, серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.

РБК-Україна також писало, що нафтогазові доходи Кремля в першому кварталі 2026 року скоротилися майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Атаки України на російську нафтову інфраструктуру додатково підривають експортний потенціал.

