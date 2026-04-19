Зеленский рассказал, сколько РФ потеряла за месяц из-за ударов Украины

Глава государства подчеркнул, что "дальнобойные санкции" Украины демонстрируют результат и наносят ощутимый экономический удар по стране-агрессору.

"Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил украинских военных за точность ударов и отдельно отметил подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Сил специальных операций, ракетные бригады, а также Службу безопасности Украины и разведку.

"Будем продолжать наши дальнобойные санкции против России за эту войну", - отметил он.

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

Кроме того, нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.