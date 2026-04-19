Зеленский рассказал, сколько РФ потеряла за месяц из-за ударов Украины

За прошлый месяц Россия понесла по меньшей мере 2,3 млрд долларов потерь в нефтяном секторе в результате украинских дальнобойных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что "дальнобойные санкции" Украины демонстрируют результат и наносят ощутимый экономический удар по стране-агрессору.
"Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем", - подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил украинских военных за точность ударов и отдельно отметил подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Сил специальных операций, ракетные бригады, а также Службу безопасности Украины и разведку.
"Будем продолжать наши дальнобойные санкции против России за эту войну", - отметил он.
Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.
Кроме того, нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.
Отметим, серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.
РБК-Украина также писало, что нефтегазовые доходы Кремля в первом квартале 2026 года сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру дополнительно подрывают экспортный потенциал.