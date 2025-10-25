Зеленський розповів, скільки РФ випустила по Україні балістики з початку року

Російські війська регулярно атакують Україну балістикою. Лише від початку цього року РФ випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "Кинджалів".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "Кинджалів", - заявив Зеленський.
За словами глави держави, саме через такі атаки приділяється особлива увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити міста від цього жахіття.
"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю", - додав президент України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Так, російські війська сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 10 поранених та двох загиблих. Внаслідок удару постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.
У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.
У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Рятувальники зранку показали фото з місця влучань ворожих ракет.
Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.