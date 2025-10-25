Зеленський розповів, скільки РФ випустила по Україні балістики з початку року

"Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "Кинджалів", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, саме через такі атаки приділяється особлива увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити міста від цього жахіття.

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю", - додав президент України.