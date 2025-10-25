Зеленский рассказал, сколько РФ выпустила по Украине баллистики с начала года

Российские войска регулярно атакуют Украину баллистикой. Только с начала этого года РФ выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, именно из-за таких атак уделяется особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города от этого ужаса.
"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество", - добавил президент Украины.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Так, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 10 раненых и двух погибших. В результате удара пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.
В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.
В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Спасатели утром показали фото с места попаданий вражеских ракет.
Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.