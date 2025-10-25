Зеленский рассказал, сколько РФ выпустила по Украине баллистики с начала года

"Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, именно из-за таких атак уделяется особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество", - добавил президент Украины.