Балістика та "Шахеди": чим РФ вночі атакувала Україну та як відпрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що близько 40 дронів – це були "Шахеди". Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, чи подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей противника на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.