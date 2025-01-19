Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень
Росія за тиждень випустила по Україні сотні дронів, бомб та десятки ракет. Сили оборони України знищили 33 ракети та понад 300 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Facebook.
"Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів", - зазначив глава держави.
Ще 136 ворожих дронів не досягли своїх цілей. Зеленський подякував воїнам, які обороняють небо над Україною.
За словами президента, всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО.
"Більше Patriot для України - це більше захисту життя. Більше далекобійності для України - це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", - додав він.
Обстріли України
Нагадаємо, у середу, 15 січня, російські окупанти випустили по Україні ракети. Окупанти спрямували удар на енергетичну та газову інфраструктуру України. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Також 17 січня російські загарбники атакували балістикою Кривий Ріг. Була частково зруйнована чотириповерхова будівля навчального закладу, пошкоджені два багатоквартирні будинки. Внаслідок атаки загинули п'ятеро осіб.
Крім того, вчора, 18 січня, окупанти випустили по Києву балістику. Внаслідок ракетної атаки на Лук'янівці у Києві загинули троє людей. Також вчора російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.