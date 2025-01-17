Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є пошкодження, жертви і поранені (відео)

Російська армія 17 січня завдала удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад, є жертви і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова", - зазначив він.

Лисак наголосив, що станом на 12:45 повітряна тривога в Дніпропетровській області триває і закликав до відбою залишитися у безпечних місцях.

За попередніми даними, внаслідок атаки у Кривому Розі загинули троє осіб. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, троє осіб поранені, їм надається допомога.

Вибухи у Кривому Розі

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області, а також в інших східних та південних регіонах оголосили о 12:11. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

Пізніше військові повідомляли про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Кривого Рогу. У місті пролунала серія вибухів.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:45 (скриншот alerts.in.ua)