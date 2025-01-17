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Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є пошкодження, жертви і поранені (відео)

Кривий Ріг, П'ятниця 17 січня 2025 12:54
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Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є пошкодження, жертви і поранені (відео) Ілюстративне фото: росіяни атакували Кривий Ріг 17 січня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 17 січня завдала удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад, є жертви і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова", - зазначив він.

Лисак наголосив, що станом на 12:45 повітряна тривога в Дніпропетровській області триває і закликав до відбою залишитися у безпечних місцях.

За попередніми даними, внаслідок атаки у Кривому Розі загинули троє осіб. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, троє осіб поранені, їм надається допомога.

Вибухи у Кривому Розі

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області, а також в інших східних та південних регіонах оголосили о 12:11. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

Пізніше військові повідомляли про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Кривого Рогу. У місті пролунала серія вибухів.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є пошкодження, жертви і поранені (відео)

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:45 (скриншот alerts.in.ua)

Удар по Кривому Рогу 24 грудня

Нагадаємо, ввечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки був зруйнований під'їзд житлового будинку з четвертого по перший поверхи.

Також були пошкоджені ще чотири багатоквартирних будинки, дев'ять магазинів, три заклади харчування, понад два десятки авто.

Через обстріл загинув 43-річний чоловік, 17 людей постраждали, серед них двоє підлітків.

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