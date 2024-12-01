Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб запустила РФ по Україні за тиждень

За тиждень окупанти завдали 120 ударів ракетами та 500 ударів авіабомбами. Також для атак по Україні РФ застосувала майже 660 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", - запевнив Зеленський.

Він підкреслив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

"Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що протягом ночі було збито більш ніж 30 ударних безпілотників.

"Цієї ночі й цього тижня наші сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору", - написав він.

Масований удар РФ по Україні 28 листопада

Цього тижня, 28 листопада, російські війська завдали масованого удару по енергетиці України. Ця атака виявилася другою за листопад і одинадцятою з початку 2024 року.

Зазначимо, що під час обстрілу, як розповідав президент України Володимир Зеленський, Росія застосувала ракети "Калібр" із касетними снарядами. Вони значно ускладнюють роботу з ліквідації наслідків.

Загалом окупанти запустили по Україні 188 дронів і ракет. ППО вдалося збити більше половини ворожих цілей. Через те, що удар припав на енергетику, довелося вводити аварійні відключення світла.

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