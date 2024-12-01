Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб запустила РФ по Украине за неделю
За неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами. Также для атак по Украине РФ применила почти 660 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Этой ночью и на этой неделе наши силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения защиты неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора", - написал он.
Зеленский отметил, что за ночь было сбито более 30 ударных беспилотников.
"Всего в течение недели Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов", - рассказал президент.
Он подчеркнул, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение такого долгого времени.
"Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают для сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Спасибо всем, кто это понимает и поддерживает нас", - заверил Зеленский.
Масированный удар РФ по Украине 28 ноября
На этой неделе, 28 ноября, российские войска нустроили массированный удар по энергетике Украины. Эта атака оказалась второй за ноябрь и одиннадцатой с начала 2024 года.
Отметим, что во время обстрела, как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами. Они значительно усложняют работу по ликвидации последствий.
В общей сложности оккупанты запустили по Украине 188 дронов и ракет. ПВО удалось сбить больше половины вражеских целей. Из-за того, что удар пришелся на энергетику, пришлось вводить аварийные отключения света.
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