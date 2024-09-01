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Зеленський розповів, скільки дронів, ракет та авіабомб застосувала РФ по Україні за тиждень

Україна, Неділя 01 вересня 2024 11:22
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Зеленський розповів, скільки дронів, ракет та авіабомб застосувала РФ по Україні за тиждень Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За минулий тиждень росіяни атакували Україну понад 160 ракетами різних типів. Також РФ застосувала 780 КАБів, 400 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БПЛА різних типів", - розповів він.

Тому, на думку президента, цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити.

"Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів", - констатував Зеленський.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами, ракетами та авіабомбами. Наприклад, 30 серпня окупанти обстріляли Харків. "Прильоти" фіксувалися одразу у п'яти місцях міста. За останніми даними через масовану атаку на Харків 97 людей постраждали, шестеро загинули.

Зазначимо, що в ніч на 1 серпня РФ атакувала склад для зберігання зерна у Миколаївській області. А в Сумському районі загарбники вдарили ракетою по колоні зерновозів. Один водій загинув, ще четверо було поранено.

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