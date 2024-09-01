Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі

Окупанти в ніч на 1 вересня атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер". Під ударом знаходились зерно та аграрний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

"У ніч на 1 вересня противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим)", - розповіли у Повітряних силах.

Що було ціллю атаки

Цього разу, за даними військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема у Миколаївській і Сумській областях.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зведенні, окупанти спрямували дрони по Галицинівській громаді.

"У с. Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", - констатував він.

Як відпрацювала ППО

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА.

Робота ППО велась у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Зокрема, у Миколаївській області бубув збитий один російський безпілотник.