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Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі

Україна, Неділя 01 вересня 2024 09:56
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Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі Фото: ППО збила 8 з 11 дронів під час атаки РФ по Україні 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти в ніч на 1 вересня атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер". Під ударом знаходились зерно та аграрний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

"У ніч на 1 вересня противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим)", - розповіли у Повітряних силах.

Що було ціллю атаки

Цього разу, за даними військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема у Миколаївській і Сумській областях.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зведенні, окупанти спрямували дрони по Галицинівській громаді.

"У с. Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", - констатував він.

Як відпрацювала ППО

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА.

Робота ППО велась у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Зокрема, у Миколаївській області бубув збитий один російський безпілотник.

Атака РФ по Україні 31 серпня

Російські війська майже щоночі атакують Україну дронами. Часто загарбники використовують і тактику комбінованих ударів, застосовуючи, наприклад, ракети "Іскандер".

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня росіяни запустили по Україні "Іскандер", ракети С-300 та 52 "Шахеда". ППО збила 24 дрони-камікадзе. Особливістю цієї атаки стало те, що три російські БПЛА полетіли у Росіж та Білорусь, а ще 25 впали самостійно.

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Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі
Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі
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