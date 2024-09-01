ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ ракетою вдарила по колоні зерновозів в Сумській області: є жертва та поранені

Суми, Неділя 01 вересня 2024 10:17
UA EN RU
РФ ракетою вдарила по колоні зерновозів в Сумській області: є жертва та поранені Фото: РФ ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі 31 серпня (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі 31 серпня. Серед водіїв є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними слідства, 31 серпня, близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

"Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти", - розповіли в прокуратурі.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 1 вересня атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер-М". Як розповіли у Повітряних силах, під час атаки РФ під ударом перебували зерно та аграрний сектор у двох областях України.

Зокрема, в Миколаївській області росіяни атакували склад для зберігання зерна. Почалася пожежа, яку вже вдалося загасити.

ППО, у свою чергу, збила 8 з 11 російських "Шахедів", але не впоралася з балістичною ракетою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі
Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії