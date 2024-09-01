РФ ракетою вдарила по колоні зерновозів в Сумській області: є жертва та поранені

Окупанти ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі 31 серпня. Серед водіїв є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області .

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників поранені . Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти", - розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, 31 серпня, близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 1 вересня атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер-М". Як розповіли у Повітряних силах, під час атаки РФ під ударом перебували зерно та аграрний сектор у двох областях України.

Зокрема, в Миколаївській області росіяни атакували склад для зберігання зерна. Почалася пожежа, яку вже вдалося загасити.

ППО, у свою чергу, збила 8 з 11 російських "Шахедів", але не впоралася з балістичною ракетою.

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