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Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97

Харків, Субота 31 серпня 2024 08:21
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Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97 Фото: у Харкові 97 постраждалих через масовану атаку РФ 30 серпня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок 31 серпня вже відомо про 97 постраждалих через масований обстріл Харкова 30 серпня. Ще семеро людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них - 22 неповнолітніх", - розповів він.

Масована атака на Харків

Російські війська 30 серпня масовано атакували Харків. Окупанти вдарили відразу по кількох районах.

"Прильоти" фіксувалися одразу у п'яти локаціях міста. Зокрема, загарбники влучили у багатоповерхівку в Індустріальному районі, почалася пожежа, загинула неповнолітня.

Пізніше кількість жертв і постраждалих стала зростати. Якогось моменту кількість загиблих зросла до 6 людей, а постраждали більше 50. За даними на 22:35 в МВС повідомляли про 7 загиблих у Харкові після атаки РФ. Також 77 людей постраждали.

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