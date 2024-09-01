Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и авиабомб применила РФ по Украине за неделю

За прошедшую неделю россияне атаковали Украину более 160 ракетами разных типов. Также РФ применила 780 КАБов, 400 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Только на прошлой неделе Россия применила против наших людей более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА разных типов", - рассказал он.

Потому, по мнению президента, вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить.

"Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа. Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожению российской военной логистики, совместному сбитию ракет и дронов", - констатировал Зеленский.