Зеленський розповів про сигнали від оточення Путіна: вони розуміють

Успіхи України на фронті та в ударах по Росії створюють довкола Путіна токсичну атмосферу. Його близьке оточення це визнає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення презилента України Володимира Зеленського у Facebook.
Зеленський зазначив, що наразі довкола глави Кремля є нова, дуже неприємна для нього атмосфера.
"Зараз, звісно, ситуація на фронті та ситуація з нашими далекобійними ударами та мідл-страйками створює нову атмосферу навколо Путіна - дуже токсичну атмосферу", - каже президент.
Зеленський впевнений, що тільки Путін є причиною того, що війна почалась і не закінчується.
"Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", - зауважив Зеленський.
Очільник держави зазначив, що оточення Путіна це розуміє.
"Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. Російське суспільство все більше починає це відчувати", - повідомив Зеленський.
Президент України закликав до рішень, які принесуть мир у війні.
"Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 22 липня Зеленський обговорив із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відновлення переговорів із Росією.
Також Зеленський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського анонсував зміни в обороні країни. Це стосується як дронів, так і мобілізації.
Далекобійні санкції України та погіршення економічної ситуації внаслідок цього дієво впливають на бажання РФ вести війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.