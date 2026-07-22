Зеленський розповів про сигнали від оточення Путіна: вони розуміють

Тільки Путін є причиною втрат росіян

Зеленський зазначив, що наразі довкола глави Кремля є нова, дуже неприємна для нього атмосфера.

"Зараз, звісно, ситуація на фронті та ситуація з нашими далекобійними ударами та мідл-страйками створює нову атмосферу навколо Путіна - дуже токсичну атмосферу", - каже президент.

Зеленський впевнений, що тільки Путін є причиною того, що війна почалась і не закінчується.

"Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", - зауважив Зеленський.

Оточення диктатора розуміє

Очільник держави зазначив, що оточення Путіна це розуміє.

"Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. Російське суспільство все більше починає це відчувати", - повідомив Зеленський.

Президент України закликав до рішень, які принесуть мир у війні.

"Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня Зеленський обговорив із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відновлення переговорів із Росією.