Зеленський анонсував нову стратегію оборони України

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Президент України Володимир Зеленський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського анонсував зміни в обороні країни. Вони стосуються як дронів, так і мобілізаційного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Телеграм.