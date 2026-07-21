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Зеленський анонсував нову стратегію оборони України

23:36 21.07.2026 Вт
2 хв
Як мають змінитись ЗСУ за задумом президента?
aimg Пилип Бойко
Зеленський анонсував нову стратегію оборони України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського анонсував зміни в обороні країни. Вони стосуються як дронів, так і мобілізаційного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Телеграм.

За словами лідера України, разом з новопризначеним Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та іншими командирами буде підготована та затверджена оновлена стратегія української оборони.

Президент Зеленський наголосив на важливості продовження реформ в українській армії. Особливу увагу він приділив запитам бойових командирів. Голова держави вважає, що мають бути виконані всі їхні запити щодо зброї.

Основним напрямком нової стратегії стане українське небо. Зеленський вважає це головним на сьогодні.

"Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу - це пріоритет", - сказав український президент.

Зеленський анонсував нову стратегію оборони УкраїниВолодимир Зеленський оголосив про продовження реформ у ЗСУ (інфографіка РБК-Україна)

Також оновлений план оборони буде стосуватись реформ корпусної системи, посиленому постачанню дронів до ЗСУ та іншого обладнання, про необхідність якого президентові доповіли командири.

Що передувало

Сьогодні, після декількох днів протестів українців, Володимир Зеленський зняв з посади Олександра Сирського. Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Сам новий очільник військ вже зробив першу заяву. Він окремо подякував своєму попереднику на посаді.

Також стало відомо, що Зеленський зробив чергову пропозицію Федорову. Президент пояснив, яку роль може отримати колишній міністр оборони.

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