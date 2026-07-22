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Зеленский рассказал о сигналах от окружения Путина: они понимают

21:16 22.07.2026 Ср
2 мин
Только российский диктатор виновен в потерях своей страны на войне
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Успехи Украины на фронте и ударах по России создают вокруг Путина токсичную атмосферу. Его близкое окружение это признает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение презилента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Только Путин является причиной потерь россиян

Зеленский отметил, что в настоящее время вокруг главы Кремля есть новая, очень неприятная для него атмосфера.

"Сейчас, конечно, ситуация на фронте и ситуация с нашими дальнобойными ударами и мидл-страйками создает новую атмосферу вокруг Путина - очень токсичную атмосферу", - говорит президент.

Зеленский уверен, что только Путин является причиной того, что война началась и не кончается.

"Только Путин является причиной потерь, которые несут россияне", - отметил Зеленский.

Окружение диктатора понимает

Глава государства отметил, что окружение Путина это понимает.

"Сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это чувствовать", - сообщил Зеленский.

Президент Украины призвал к решениям, которые принесут мир в войне.

"Украина давно к этому готова. Сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", - резюмировал Зеленский.

Напомним, 22 июля Зеленский обсудил со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией.

Также Зеленский после уволнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского анонсировал изменения в обороне страны. Это касается как дронов, так и мобилизации.

Дальнобойные санкции и ухудшение экономической ситуации вследствие этого действенно влияют на желание РФ вести войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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