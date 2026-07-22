Зеленский рассказал о сигналах от окружения Путина: они понимают

Успехи Украины на фронте и ударах по России создают вокруг Путина токсичную атмосферу. Его близкое окружение это признает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение презилента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Зеленский отметил, что в настоящее время вокруг главы Кремля есть новая, очень неприятная для него атмосфера.
"Сейчас, конечно, ситуация на фронте и ситуация с нашими дальнобойными ударами и мидл-страйками создает новую атмосферу вокруг Путина - очень токсичную атмосферу", - говорит президент.
Зеленский уверен, что только Путин является причиной того, что война началась и не кончается.
"Только Путин является причиной потерь, которые несут россияне", - отметил Зеленский.
Глава государства отметил, что окружение Путина это понимает.
"Сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это чувствовать", - сообщил Зеленский.
Президент Украины призвал к решениям, которые принесут мир в войне.
"Украина давно к этому готова. Сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", - резюмировал Зеленский.
Напомним, 22 июля Зеленский обсудил со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией.
Также Зеленский после уволнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского анонсировал изменения в обороне страны. Это касается как дронов, так и мобилизации.
Дальнобойные санкции и ухудшение экономической ситуации вследствие этого действенно влияют на желание РФ вести войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.