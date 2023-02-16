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Зеленский рассказал, что случится, если Беларусь нападет на Украину

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 21:11
Зеленский рассказал, что случится, если Беларусь нападет на Украину Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко. Он рассказал, что случится, если Белорусь решит напасть на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

Зеленский отреагировал на угрозы Александра Лукашенко относительно того, что Беларусь будет вести войну вместе с российскими войсками со своей территории, если хоть одна украинская военная пересечет границу.

"Надеюсь, (Беларусь - ред.) не вступит (в войну - ред.)", - сказал он.

При этом президент заявил, что если это все же произойдет, Украина будет бороться и обязательно выживет.

"Если да, мы будем бороться и выживем. Позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения было бы "большой ошибкой", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом он не скрывал, что к войне в РБ все-таки готовятся.

Ранее глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

При этом чтобы не говорил Лукашенко, по данным Генштаба, военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.

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