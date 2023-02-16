Зеленский рассказал, что случится, если Беларусь нападет на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко. Он рассказал, что случится, если Белорусь решит напасть на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC .

Зеленский отреагировал на угрозы Александра Лукашенко относительно того, что Беларусь будет вести войну вместе с российскими войсками со своей территории, если хоть одна украинская военная пересечет границу.

"Надеюсь, (Беларусь - ред.) не вступит (в войну - ред.)", - сказал он.

При этом президент заявил, что если это все же произойдет, Украина будет бороться и обязательно выживет.

"Если да, мы будем бороться и выживем. Позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения было бы "большой ошибкой", - добавил он.