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Зеленський розповів про презентацію Байдену плану перемоги. Сторони готують наступні кроки

П'ятниця 27 вересня 2024 00:17
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Зеленський розповів про презентацію Байдену плану перемоги. Сторони готують наступні кроки Фото: президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден(Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Український президент Володимир Зеленський представив американському колезі Джо Байдену план перемоги України. Лідери скоординували позиції щодо ініціативи, й тепер готуються наступні кроки стосовно її реалізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Зеленського та сайт Білого дому.

За словами президента України, на зустрічі з Байденом були обговорені деталі "для посилення Плану". Крім того, додав Зеленський, сторони "скоординували наші позиції, погляди й підходи".

"Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків", - розповів глава Української держави.

Зеленський знову висловився про "неймовірну важливість рішучості" Штатів для перемоги України у відбитті широкомасштабної військової агресії з боку РФ. Та додав, що "ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей російського вторгнення".

Своєю чергою у Білому домі заявили, що обидва президенти зустрівся сьогодні, щоб "обговорити підтримку США для України в її захисті від російської агресії".

"Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією", - йдеться в публікації прес-служби американського президента.

Як розповіли у Білому домі, обидва лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану Зеленського.

Також президенти двох країни "доручили своїм командам провести інтенсивні консультації щодо наступних кроків".

Крім того, в адміністрації Байдена розповіли про намір сторін детальніше вивчити план перемоги України протягом наступних тижнів.

Що передувало

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, візит Зеленського до Штатів, який було розпочато з понеділка, було продовжено ще на один день.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня український президент зустрівся з Байденом у Білому домі, у тому числі для презентації своєї ініціативи - плану перемоги України.

Крім того, того ж дня Зеленський також провів бесіду з віце-президентом США і кандидаткою на пост глави держави Камалою Гарріс.

Додамо, перед тим Зеленський повідомляв про намір також ознайомити з планом перемоги й кандидата в президенти США від "республіканців" Дональда Трампа.

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