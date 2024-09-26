Дехто в США хоче змусити Україну віддати свої території Росії, - Гарріс
Пропозиції окремих американських політиків змусити Україну віддати окуповані Росією території в обмін на мир, є неприйнятними.
Про це заявила кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Білому домі.
Вона зазначила, що "жодні питання стосовно цієї війни не можуть вирішуватися без України".
Натомість, за словами політика, деякі люди у США намагаються примусити Україну віддати значні території та "є вимога, щоб Україна полишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами".
"Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна. Але це не пропозиції миру - це пропозиції капітуляції. Це є небезпечно та неприйнятно", - зазначила Гарріс.
Візит Зеленського до США
Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський відвідує з офіційним візитом Сполучені Штати.
Під час візиту глава держави провів зустрічі з низкою лідерів країн, з конгресменами та лідерами громадської думки Америки, а також взяв участь у засіданнях Генасамблеї та Ради Безпеки ООН.
У четвер, 26 вересня, Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі, глава держави озвучив подробиці свого плану перемоги у війні з Росією.
Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на 7,9 млрд доларів і запровадили нові санкції проти РФ.
Також Білий дім оголосив про додаткову оборонну допомогу Україні на 375 млн доларів.
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