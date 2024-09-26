Дехто в США хоче змусити Україну віддати свої території Росії, - Гарріс

Пропозиції окремих американських політиків змусити Україну віддати окуповані Росією території в обмін на мир, є неприйнятними.

Про це заявила кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Білому домі.

Вона зазначила, що "жодні питання стосовно цієї війни не можуть вирішуватися без України".

Натомість, за словами політика, деякі люди у США намагаються примусити Україну віддати значні території та "є вимога, щоб Україна полишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами".

"Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна. Але це не пропозиції миру - це пропозиції капітуляції. Це є небезпечно та неприйнятно", - зазначила Гарріс.