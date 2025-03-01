Зеленський розповів, куди підуть гроші від угоди з Британією на 2,26 млрд фунтів

Президент зазначив, що під час сьогоднішнього візиту до Лондона мав "теплу й важливу" зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили, зокрема, посилення України для закінчення війни справедливим миром з гарантіями безпеки.

За словами Зеленського, під час перемовин сторони обговорили виклики, що "стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки".

"Принципові слова підтримки від пана прем'єр-міністра й важливе рішення: сьогодні в нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", - наголосив президент.

Він також висловив вдячність народові, уряду Сполученого Королівства за "таку велику підтримку від самого початку цієї війни".

"Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх", - додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Лондоні (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Угода з Британією на 2,26 млрд фунтів для оборони України

Як повідомлялося раніше, 1 березня міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд доларів) на оборону. Вона виділяється у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби.

У церемонії взяли участь президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Лондоні, та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Також повідомлялося, що кошти є частиною механізму G7 ERA загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Додамо, 1 березня Рівз також повідомила, що Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Також ми писали про те, що 1 березня, Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що той має "повну підтримку у Великій Британії".