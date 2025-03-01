Зеленский рассказал, куда пойдут деньги от договора с Британией на 2,26 млрд фунтов

Президент отметил, что во время сегодняшнего визита в Лондон имел "теплую и важную" встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили, в частности, усиление Украины для окончания войны справедливым миром с гарантиями безопасности.

По словам Зеленского, во время переговоров стороны обсудили вызовы, которые "стоят сегодня перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности".

"Принципиальные слова поддержки от господина премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", - подчеркнул президент.

Он также выразил благодарность народу, правительству Соединенного Королевства за "такую большую поддержку с самого начала этой войны".

"Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, каким должна быть уверенность в будущем для всех", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Лондоне (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов для обороны Украины

Как сообщалось ранее, 1 марта министр финансов Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долларов) на оборону. Она выделяется в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды.

В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Лондоне, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также сообщалось, что средства являются частью механизма G7 ERA общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Добавим, 1 марта Ривз также сообщила, что Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Также мы писали о том, что 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что тот имеет "полную поддержку в Великобритании".