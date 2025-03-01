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Стармер підтвердив Зеленському "повну підтримку" України

Британія, Субота 01 березня 2025 19:51
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Стармер підтвердив Зеленському "повну підтримку" України Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та український прези дент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Країна співпрацювати скільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сьогодні, 1 березня, Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що він має "повну підтримку у Великій Британії".

"Ми будемо з Україною стільки, скільки це може знадобитися", - додав прем'єр.

Натомість глава України висловив вдячність Британії та зауважив, що Київ розраховує на їх підтримку.

"Ми розраховуємо на вашу підтримку", - зауважив Зеленський.

Сварка Зеленського з Трампом

Зауважимо, що вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. В Білому домі відбулося засідання президента з американським колегою Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.

Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.

Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа. Детальніше по заяви лідерів європейських країн та організацій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Великої Британії своєю чергою зідзвонився з Зеленським та Трампом, та висловив "непохитну підтримку" Україні.

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