Мінфін Британії анонсував перший транш із 3 млрд фунтів допомоги Україні

Британія не буде вибирати між Україною та США на тлі дипломатичного конфлікту між двома країнами. Однак попри це Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Про це заявила канцлер казначейства Британії Рейчел Рівз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LBC News.