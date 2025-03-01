Україна та Британія уклали угоду на 2,26 млрд фунтів для оборони

Україна отримає 2,26 млрд фунтів стерлінгів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби. Українська та британська сторони підписали відповідну угоду.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

"Сергій Марченко подякував уряду Великої Британії за підтримку України та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли підписанню угоди", - додали в міністерстві.

Відомо, що кошти є частиною механізму G7 ERA загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Повідомляється, що міністр фінансів Сергій Марченко (в онлайн форматі) та канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд доларів) на оборону.

Зауважимо, що раніше сьогодні Рівз повідомила, що Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України, та повідомила, що перший транш із цього фінансування буде розблоковано протягом наступних кількох днів.

Рівз зауважила, що нещодавно в Британії був ухвалений закон, який дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що той має "повну підтримку у Великій Британії".

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