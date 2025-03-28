Зеленський розповів про кроки Сил оборони "трошки нижче Курської області"

Сили оборони продовжують активні дії на Курському напрямку. Це етап важливий для стримування можливого вторгнення росіян в Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"На Курському напрямку хлопці роблять все можливе і неможливе, там є наша фізична присутність, без будь-яких уточнень. Присутність на території Курської області. Поки ми там, це стримуючий момент, щоб росіяни не почали вторгнення в Сумську область", - наголосив Зеленський.

Зі слів президента, в Україні готуються до можливого розвитку ситуації на Курському напрямку. Водночас зазначається, що хоча не можна точно передбачити майбутні дії Росії, українська сторона здійснює необхідні кроки для зменшення накопичення ворожих військ у цьому регіоні.

"Для цього трошки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно попадає в Брянську область (ймовірно мова про Бєлгородську область, - ред.), нам, чесно кажучи, все одно, що у них там з областями. Вони навіть не говорять про це, - наголосив глава України.

За словами президента, такі кроки здійснюються через спостереження за накопиченням ворожих сил та перехопленими документами та аудіозаписами. Відзначається, що росіяни виявляють побоювання, але у них немає вибору.

"Бачимо їх перехвати, документи, цікаві аудіозаписи "для чого нам йти на Суми, коли закінчиться війна". Вони бояться, але у них виходу немає", - підкреслив Зеленський.

Це, на думку президента, підтверджує правильність аналізу ситуації з української сторони.

"Там було накопичення гвинтокрилів, там і корейці й наші потрошки розбираються з цим. Вважаю, що правильно роблять, не дають можливості накопичити в одній точці та не дають можливості відірвати купу військових і зброї й перетягнути на інший напрямок. Харків і Запоріжжя - це те про що ми говоримо", - зазначив глава держави.

За словами президента, на сьогодні у противника є три пріоритетних напрямки. На Сході ситуація покращилася, адже росіяни не мають достатньо сил для ефективного наступу. Президент зазначив, що хоча про великий успіх мова не йде, ситуація залишається складною, але нормальною.