Зеленский рассказал о шагах Сил обороны "немножко ниже Курской области"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"На Курском направлении ребята делают все возможное и невозможное, там есть наше физическое присутствие, без каких-либо уточнений. Присутствие на территории Курской области. Пока мы там, это сдерживающий момент, чтобы россияне не начали вторжение в Сумскую область", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в Украине готовятся к возможному развитию ситуации на Курском направлении. В то же время отмечается, что хотя нельзя точно предсказать будущие действия России, украинская сторона осуществляет необходимые шаги для уменьшения накопления вражеских войск в этом регионе.

"Для этого немножко ниже Курской области мы сделали соответствующие шаги. А то, что это географически попадает в Брянскую область (вероятно речь о Белгородской области, - ред.), нам, честно говоря, все равно, что у них там с областями. Они даже не говорят об этом, - подчеркнул глава Украины.

По словам президента, такие шаги осуществляются из-за наблюдения за накоплением вражеских сил и перехваченными документами и аудиозаписями. Отмечается, что россияне проявляют опасения, но у них нет выбора.

"Видим их перехваты, документы, интересные аудиозаписи "для чего нам идти на Сумы, когда закончится война". Они боятся, но у них выхода нет", - подчеркнул Зеленский.

Это, по мнению президента, подтверждает правильность анализа ситуации с украинской стороны.

"Там было накопление вертолетов, там и корейцы и наши понемногу разбираются с этим. Считаю, что правильно делают, не дают возможности накопить в одной точке и не дают возможности оторвать кучу военных и оружия и перетащить на другое направление. Харьков и Запорожье - это то, о чем мы говорим", - отметил глава государства.

По словам президента, на сегодня у противника есть три приоритетных направления. На Востоке ситуация улучшилась, ведь россияне не имеют достаточно сил для эффективного наступления. Президент отметил, что хотя о большом успехе речь не идет, ситуация остается сложной, но нормальной.