Росія готується до нового наступу в Україні: експерт оцінив сили та загрози

Росія може готуватися до нового наступу на Україну. Відомо про мобілізацію в РФ, а також не можна забувати про підкріплення з Північної Кореї.

Експерт зазначив, що всі кордони з Росією та Білорусією залишаються потенційною загрозою для України. Він вказав, що не варто очікувати виведення військ з Курської області, оскільки бойові дії там продовжуються.

За його словами, сили, які Росія наразі задіяла в Курській області, недостатні для повного витіснення українських військ, і якщо концентрацію військ послаблять, це може призвести до нового прориву на території РФ. Також він підкреслив, що ситуація в прикордонних районах Бєлгородщини загострюється, тому Росія навряд чи переведе війська з цих територій.

"Але є інший момент. Росіяни проводять скритну мобілізацію, росіяни здійснюють підготовку людей. Це правда і потенційно ми маємо враховувати таку загрозу, що Росія може отримати додаткові сили Північної Кореї. Крайня інформація на зараз, що там ще додаткових 3 тисячі північно-корейців прийшло в Росію. Це те, скільки побачили, а скільки просочується невідомо", - зауважив Тимочко.

Експерт також зазначив, що не можна забувати про загальну кількість особового складу Росії, який складає 2 200 000 осіб. Він вказав, що частина військ змушена залишатися на інших лініях кордону Росії з іншими державами або обслуговувати інші підрозділи. Однак, навіть якщо ці підрозділи мають гіршу підготовку, вони все одно можуть бути задіяні в операціях.

Водночас Тимочко згадав і про те, що буквально два місяці тому військовий комісар Московської області заявляв, що указ російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію не призупинений.

"Він діє, вони можуть просто провести на швидку руку мобілізацію, як вони вже робили. Якусь кількість 100-200 тисяч кинути на фронт, а решту відправити на підготовку. Ми розуміємо, що навіть 200 тисяч особового складу достатньо, щоб проводити військову операцію на якомусь напрямку", - підсумував експерт.