Зеленський розповів, які плани щодо України Путін озвучив Трампу

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, надав йому неправдиву інформацію щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського на пресконференції у Данії.
За його словами, російський диктатор під час спілкування з Дональдом Трампом заявив, що армія РФ нібито окуповує територію України.
Він також озвучив Трампу, що російські загарбники за місяць нібито будуть у Покровську.
Ба більше, через два місяці, за словами російського диктатора, РФ захопить трохи не весь Схід України, після чого піде на Харків, Дніпро і Київ.
"Вони демонстрували якісь мапи, дуже дивні схеми, я бачив багато чого. І необхідно ці наративи руйнувати. І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, американському лідеру Дональду Трампу набридли постійні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну, оскільки вони не дають жодного результату.
Зазначимо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна може повернути всі свої тимчасово окуповані росіянами території.
За словами президента Сполучених Штатів, такий варіант розвитку подій можливий у тому разі, якщо Україну підтримає Європейський Союз.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що думка Дональда Трампа змінилася саме після зустрічі з українськими представниками.