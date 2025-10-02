Зеленський розповів, які плани щодо України Путін озвучив Трампу

За його словами, російський диктатор під час спілкування з Дональдом Трампом заявив, що армія РФ нібито окуповує територію України.

Він також озвучив Трампу, що російські загарбники за місяць нібито будуть у Покровську.

Ба більше, через два місяці, за словами російського диктатора, РФ захопить трохи не весь Схід України, після чого піде на Харків, Дніпро і Київ.

"Вони демонстрували якісь мапи, дуже дивні схеми, я бачив багато чого. І необхідно ці наративи руйнувати. І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", - наголосив Зеленський.