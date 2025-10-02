Зеленский рассказал, какие планы по Украине Путин озвучил Трампу

По его словам, российский диктатор во время общения с Дональдом Трампом заявил, что армия РФ якобы оккупирует территорию Украины.

Он также озвучил Трампу, что российские захватчики через месяц якобы будут в Покровске.

Более того, через два месяца, по словам российского диктатора, РФ захватит чуть ли не весь Восток Украины, после чего пойдет на Харьков, Днепр и Киев.

"Они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел много чего. И необходимо эти нарративы разрушать. И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда", - подчеркнул Зеленский.