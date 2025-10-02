RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский рассказал, какие планы по Украине Путин озвучил Трампу

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, предоставил ему ложную информацию о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского на пресс-конференции в Дании.

По его словам, российский диктатор во время общения с Дональдом Трампом заявил, что армия РФ якобы оккупирует территорию Украины.

Он также озвучил Трампу, что российские захватчики через месяц якобы будут в Покровске.

Более того, через два месяца, по словам российского диктатора, РФ захватит чуть ли не весь Восток Украины, после чего пойдет на Харьков, Днепр и Киев.

"Они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел много чего. И необходимо эти нарративы разрушать. И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда", - подчеркнул Зеленский.

 

Напомним, американскому лидеру Дональду Трампу надоели постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине, поскольку они не дают никакого результата.

Отметим, после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Дональд Трамп написал в соцсетях, что Украина может вернуть все свои временно оккупированные россиянами территории.

По словам президента Соединенных Штатов, такой вариант развития событий возможен в том случае, если Украину поддержит Европейский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мнение Дональда Трампа изменилось именно после встречи с украинскими представителями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВойна в Украине