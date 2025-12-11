Зеленський розповів, яка доля чекає на російську мову та УПЦ в Україні

Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна .

Глава держави відповів на питання щодо того, чи підтримують США позицію Росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП.

"У нас в проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право - це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх об'єднати", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що Україна формувала підхід до деяких пунктів плану згідно з тим, що вона в майбутньому буде членом Євросоюзу.

"Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства - до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", - наголосив лідер країни.