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Зеленский рассказал, как Украина "по крохам" собирает сотни ракет у партнеров

07:44 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Зеленский рассказал, как Украина "по крохам" собирает сотни ракет у партнеров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки напрямую от лидеров государств. Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Президент отвечал на вопросы журналистки о том, сколько ракет получает Украина сейчас.

"По две. По одной. Идем на такие шаги... о которых уже потом, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются сотни по одной-две ракеты. Такая очень сложная работа", - объяснил Зеленский.

По его словам, эти две, три, пять ракет дают лидеры государств лично и никто другой.

"Если ты просишь команду поработать с другой командой, результатов не будет. Потому что такой продукт, такой дефицит, такой дорогостоящий", - добавил президент.

Зеленский отметил, что единственная страна, которая могла бы помочь масштабно - это Соединенные Штаты.

"Безусловно, массово, кто мог бы помочь - это США. Я прошу президента Трампа пойти на встречу, несмотря на то, что это большой дефицит и несмотря на то, что у всех полупустые стоки из-за войны на Ближнем Востоке, скажу честно. Но мы работаем со всеми", - сказал он.

Напомним, в США еще не приняли лицензию на производство ракет Patriot для Украины - по данным госдепа, дипломатические переговоры по этому поводу продолжаются.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что американская компания Raytheon готова организовать изготовление ракет непосредственно в Украине - по его словам, Киев обратился в США с просьбой максимально ускорить этот процесс.

В то же время, в Европе также пытаются решить проблему дефицита средств ПВО - министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что Берлин способен удовлетворить дефицит ракет PAC-3 для Patriot, однако для развертывания производства в Европе требуется официальное разрешение и лицензия от США.

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