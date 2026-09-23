ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У США ще не ухвалили ліцензію на Patriot для України, - держдеп

18:45 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
У США ще не ухвалили ліцензію на Patriot для України, - держдеп Ілюстративне фото: в США зробили нову заяву про виробництво Patriot в Україні (Колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Pішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot поки не ухвалено, а дипломатичні переговори з цього приводу тривають.

Про це заявив представник Державного департаменту США Ян Бейтсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Бейтсона, Сполучені Штати ще не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України.

Попри публічні заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву відповідну ліцензію, консультації все ще продовжуються.

"Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них була хороша зустріч між президентом України Зеленським і Трампом. Президент Трамп говорив про гарне враження... Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що неясно, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз", - зауважив Бейтсон.

Він закликав не розглядати відсутність конкретних деталей на даному етапі як "поганий знак", додавши, що главу Білого дому можна охарактеризувати як "людину дії", яка очікує відповідних вчинків від інших.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку повідомив, що американський лідер позитивно ставиться до надання ліцензій.

"Ми попросили президента допомогти нам рухатися в цьому швидше (...). Дай бог, ми розпочнемо цей проєкт за рік чи півтора", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що американська компанія Raytheon, яка є виробником ракет до систем ППО Patriot, готова до організації їхнього виготовлення безпосередньо в Україні.

За словами глави держави, Україна звернулася до американської сторони з проханням посприяти максимальному прискоренню цього процесу.

Водночас у Європі також намагаються розв'язати проблему дефіциту засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що Берлін здатен задовольнити дефіцит ракет PAC-3 для Patriot, проте для розгортання їхнього виготовлення на території Європи необхідний офіційний дозвіл та ліцензія від США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна ППО Війна в Україні
Новини
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом