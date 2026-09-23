У США ще не ухвалили ліцензію на Patriot для України, - держдеп
Pішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot поки не ухвалено, а дипломатичні переговори з цього приводу тривають.
Про це заявив представник Державного департаменту США Ян Бейтсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За словами Бейтсона, Сполучені Штати ще не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України.
Попри публічні заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву відповідну ліцензію, консультації все ще продовжуються.
"Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них була хороша зустріч між президентом України Зеленським і Трампом. Президент Трамп говорив про гарне враження... Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що неясно, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз", - зауважив Бейтсон.
Він закликав не розглядати відсутність конкретних деталей на даному етапі як "поганий знак", додавши, що главу Білого дому можна охарактеризувати як "людину дії", яка очікує відповідних вчинків від інших.
Напередодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку повідомив, що американський лідер позитивно ставиться до надання ліцензій.
"Ми попросили президента допомогти нам рухатися в цьому швидше (...). Дай бог, ми розпочнемо цей проєкт за рік чи півтора", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що американська компанія Raytheon, яка є виробником ракет до систем ППО Patriot, готова до організації їхнього виготовлення безпосередньо в Україні.
За словами глави держави, Україна звернулася до американської сторони з проханням посприяти максимальному прискоренню цього процесу.
Водночас у Європі також намагаються розв'язати проблему дефіциту засобів протиповітряної оборони.
Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що Берлін здатен задовольнити дефіцит ракет PAC-3 для Patriot, проте для розгортання їхнього виготовлення на території Європи необхідний офіційний дозвіл та ліцензія від США.