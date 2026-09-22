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Зеленський: Raytheon готова до виробництва ракет для Patriot в Україні

22:43 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Raytheon готова до виробництва ракет для Patriot в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, готова до того, щоб їх виготовляли в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.

За словами глави держави, його радник Павло Паліса мав розмову з представниками Raytheon. Він додав, що Україна попросила Трампа посприяти прискоренню процесу.

"Нам потрібні ліцензії, щоб підготувати виробництво Patriot. Компанія Raytheon готова, я попросив президента Трампа допомогти з цим. Він позитивно поставився до цього", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна розпочне цей проєкт протягом року або півтора року. Він наголосив, що "це робота на перспективу, на майбутнє".

Нагадаємо, Німеччина готується передати Україні додаткову партію ракет-перехоплювачів для Patriot. Йдеться про 10 одиниць MIM-104E GEM-T вартістю 29,6 млн доларів, які Берлін раніше отримав від Вашингтона.

Зазначимо, Польща планує передати Україні ракети для систем ППО Patriot у межах нового пакета військової допомоги. Його загальна вартість становитиме 50 млн євро.

Крім того, Bloomberg нещодавно писало, що європейські країни збираються звернутися до США для отримання ракет для Patriot для України.

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