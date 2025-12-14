ua en ru
Зеленський розповів, як Україна була залучена до звільнення політвʼязнів у Білорусі

Неділя 14 грудня 2025 14:44
UA EN RU
Зеленський розповів, як Україна була залучена до звільнення політвʼязнів у Білорусі Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Білорусь спілкувалися на рівні розвідок щодо передачі політичних в’язнів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

"На рівні розвідок спілкувалися країни. Далі керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в'язнів", - розповів Зеленський.

За його словами, Білорусь не хотіла віддавати політв'язнів через ту чи іншу країну Європейського Союзу, але були готові передати через Україну.

"Я сказав, безумовно, підтримуємо, готові приймати, тому що питання політв'язнів важливе. Там є і громадяни України, і безумовно треба забирати й своїх, і білоруських політв'язнів. І саме таким чином ухвалюється у нас рішення", - зазначив президент.

Звільнення політв'язнів у Білорусі

Нагадаємо, вчора,13 грудня, Білорусь звільнила лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького, відомого опозиційного політика Марію Колеснікову та десятки інших політичних ув’язнених.

Серед звільнених були 5 українців, а також щонайменше двоє білоруських опозиціонерів - Віктор Бабарико та Марія Колесникова.

Це стало результатом дводенних переговорів з США, спрямованих на поліпшення відносин і скасування частини санкцій проти ключового білоруського експорту.

Раніше того ж дня США оголосили про скасування санкцій щодо калійного сектору країни, а президент Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених.

При цьому у Лукашенка стверджують, що нібито обміняли політв'язнів на поранених російських окупантів та полонених білоруських найманців, що воювали на боці РФ.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україну прибули 114 політв'язнів.

