Зеленский рассказал, как Украина была привлечена к освобождению политзаключенных в Беларуси

Воскресенье 14 декабря 2025 14:44
Зеленский рассказал, как Украина была привлечена к освобождению политзаключенных в Беларуси Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Беларусь общались на уровне разведок по передаче политических заключенных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.

"На уровне разведок общались страны. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне, сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных", - рассказал Зеленский.

По его словам, Беларусь не хотела отдавать политзаключенных через ту или иную страну Европейского Союза, но были готовы передать через Украину.

"Я сказал, безусловно, поддерживаем, готовы принимать, потому что вопрос политзаключенных важен. Там есть и граждане Украины, и безусловно надо забирать и своих, и белорусских политзаключенных. И именно таким образом принимается у нас решение", - отметил президент.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Напомним, вчера, 13 декабря, Беларусь освободила лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого, известного оппозиционного политика Марию Колесникову и десятки других политических заключенных.

Среди освобожденных были 5 украинцев, а также по меньшей мере двое белорусских оппозиционеров - Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Это стало результатом двухдневных переговоров с США, направленных на улучшение отношений и отмену части санкций против ключевого белорусского экспорта.

Ранее в тот же день США объявили об отмене санкций в отношении калийного сектора страны, а президент Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных.

При этом у Лукашенко утверждают, что якобы обменяли политзаключенных на раненых российских оккупантов и пленных белорусских наемников, воевавших на стороне РФ.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину прибыли 114 политзаключенных.

