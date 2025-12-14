Зеленский рассказал, как Украина была привлечена к освобождению политзаключенных в Беларуси

Украина и Беларусь общались на уровне разведок по передаче политических заключенных.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.

"На уровне разведок общались страны. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне, сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных", - рассказал Зеленский.

По его словам, Беларусь не хотела отдавать политзаключенных через ту или иную страну Европейского Союза, но были готовы передать через Украину.

"Я сказал, безусловно, поддерживаем, готовы принимать, потому что вопрос политзаключенных важен. Там есть и граждане Украины, и безусловно надо забирать и своих, и белорусских политзаключенных. И именно таким образом принимается у нас решение", - отметил президент.