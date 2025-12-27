Зеленський розповів, хто ще буде на зустрічі з Трампом від України

Президент Володимир Зеленський вже вирушив до США на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На переговорах від України будуть присутні ще п'ятеро осіб.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, до складу української переговорної групи для зустрічі з Трампом, ввійшли секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник глави Офісу президента Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
"За американську сторону говорити я не буду, тому що це вибір президента Трампа. Думаю, що наша переговорна група вам відома, окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболєв, а також буде Андрій Гнатов, а також буде Олександр Бевз, а також буде Кислиця", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.
За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.
Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.
За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.
Додамо, що Зеленський вже вилетів до США та анонсував зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи на шляху до Флориди.