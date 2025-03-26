Зеленський розповів, у чому важливість миротворчих військ в Україні

Представники Генеральних штабів України та країн ЄС ведуть консультації щодо можливого контингенту, його формату та кількісного складу.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Представники Генеральних штабів України та країн ЄС вже деякий час спілкуються щодо того, у якому форматі можуть бути відправлені миротворці, що може бути, кількісний склад, тощо. І важливо, що вони можуть робити, чого не можуть. Ця інфраструктура дуже непроста", - зазначив президент.

За його словами, завтра відбудеться велика зустріч за участю багатьох країн, де ключовим питанням стане готовність учасників долучитися до місії.

"Я думаю, найважливіше питання буде, хто дійсно готовий на це піти. А на що готові контингенти поки що, якщо чесно, зарано говорити", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що метою такого контингенту є контроль, моніторинг ситуації та проведення спільних тренувань, а не втягування інших країн у війну.

"Контингент дуже важливий для контролю. В будь-якому випадку це бойовий склад, але вони передусім для того, щоб контролювати, моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також унеможливлювати будь-які бажання Росії повернутися з хвилею агресії", - заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що поки зарано говорити про конкретні інструменти, які можуть бути використані контингентом на морі, в повітрі або безпосередньо на землі.

"Коаліція охочих"

Нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні.

Метою такої коаліції є об'єднання країн, які готові відправити військових до України.

Зокрема, Британія готова направити в Україну миротворчий контингент за підтримки авіації. Уряд готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках мирної угоди з Росією.