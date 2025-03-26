Зеленский рассказал, в чем важность миротворческих войск в Украине

Представители Генеральных штабов Украины и стран ЕС ведут консультации относительно возможного контингента, его формата и количественного состава.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Представители Генеральных штабов Украины и стран ЕС уже некоторое время общаются относительно того, в каком формате могут быть отправлены миротворцы, что может быть, количественный состав и тому подобное. И важно, что они могут делать, чего не могут. Эта инфраструктура очень непростая", - отметил президент.

По его словам, завтра состоится большая встреча с участием многих стран, где ключевым вопросом станет готовность участников присоединиться к миссии.

"Я думаю, самый важный вопрос будет, кто действительно готов на это пойти. А на что готовы контингенты пока, если честно, рано говорить", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что целью такого контингента является контроль, мониторинг ситуации и проведение совместных тренировок, а не втягивание других стран в войну.

"Контингент очень важен для контроля. В любом случае это боевой состав, но они прежде всего для того, чтобы контролировать, мониторить ситуацию, проводить совместные тренировки, а также исключать любые желания России вернуться с волной агрессии", - заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что пока рано говорить о конкретных инструментах, которые могут быть использованы контингентом на море, в воздухе или непосредственно на земле.

"Коалиция желающих"

Недавно премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине.

Целью такой коалиции является объединение стран, которые готовы отправить военных в Украину.

В частности, Великобритания готова направить в Украину миротворческий контингент при поддержке авиации. Правительство готовит план мероприятий для обеспечения безопасности стране в рамках мирного соглашения с Россией.