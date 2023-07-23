Зеленський розповів, чому контрнаступ почався пізніше, ніж планувалося

Президент також пояснив, що через затримку контрнаступу російські військові використали час на свою користь, а саме для мінування прифронтових територій та будівництва кількох ліній оборони. За словами Зеленського, наразі саме це сповільнює український контрнаступ.

"Так, я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні… цієї перемоги. Тому не кидаймо людей під танки буквально. Плануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики, наша розвідка", - підсумував глава держави.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому в Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це сповільнює просування українських військ.

Однак, в Міноборони України вважають, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Зауважимо, що сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України не буде швидким.

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