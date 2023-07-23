Зеленский рассказал, почему контрнаступление началось позже, чем планировалось

Украина планировала начать контрнаступление весной, но этого не удалось сделать из-за нехватки боеприпасов и техники.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу CNN.
Контрнаступление ВСУ
Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
При этом в Совете национальной безопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев строили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.
Однако в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.
Отметим, что сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет быстрым.
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