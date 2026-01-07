Зеленський розповів, чи дасть Європа відсіч у разі нової агресії Росії

Він зазначив, що партнери готові і мають "політичну волю" до санкцій та підтримки, але юридично гарантії ще не закріплені.

"Допоки в нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що навіть за їх наявності Україна все одно повинна розраховувати передусім на ЗСУ.

"І саме тому гарантія номер один - це наша армія, сильна армія, укомплектована армія, 800-тисячна армія, з нормальною зброєю. Все, що нам потрібно, все це виписано. І це не тільки бажання, це наше бачення. Важливо, що наші військові все це проговорили", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна вже займається пошуком фінансів, і додав, що рішення щодо 90 млрд також буде допомагати.