Зеленський розповів, чи дасть Європа відсіч у разі нової агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі не має чіткої відповіді, чи дадуть партнери відсіч Росії у разі нової агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.
Він зазначив, що партнери готові і мають "політичну волю" до санкцій та підтримки, але юридично гарантії ще не закріплені.
"Допоки в нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що навіть за їх наявності Україна все одно повинна розраховувати передусім на ЗСУ.
"І саме тому гарантія номер один - це наша армія, сильна армія, укомплектована армія, 800-тисячна армія, з нормальною зброєю. Все, що нам потрібно, все це виписано. І це не тільки бажання, це наше бачення. Важливо, що наші військові все це проговорили", - сказав він.
Зеленський додав, що Україна вже займається пошуком фінансів, і додав, що рішення щодо 90 млрд також буде допомагати.
Нагадаємо, у вівторок, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. За підсумками зустрічі Україна, Британія і Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території.
Крім того, британський прем'єр Кір Стармер розповів, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби.
Зазначимо, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів, що Україна і США вирішили більшість проблем у питанні гарантій безпеки.
Кушнер наголосив, що гарантії безпеки були розроблені протягом минулого місяця в консультаціях з українцями та європейцями. При цьому сьогоднішня зустріч "коаліції охочих", за його словами, стала "великою віхою" в таких переговорах.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "коаліції охочих" у Парижі виключила відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки.
Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.
Канада також допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковим внеском країни може стати навчання українських військових.