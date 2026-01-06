ua en ru
Головна » Новини » Політика

Кушнер про гарантії безпеки для України: більшість проблем, якщо не всі, вирішено

Париж, Вівторок 06 січня 2026 22:16
UA EN RU
Кушнер про гарантії безпеки для України: більшість проблем, якщо не всі, вирішено Фото: Джаред Кушнер (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Україна і США під час зустрічі на рівні лідерів вирішили більшість проблем у питанні гарантій безпеки.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив зять американського лідера Джаред Кушнер.

"Що стосується гарантій безпеки - були великі консультації з цього приводу між Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.) і Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.) у Мар-а-Лаго, і я думаю, що вони вирішили більшість, якщо не всі, проблеми, які виникли у зв'язку з цим", - сказав Кушнер.

Він уточнив, що гарантії безпеки були розроблені протягом минулого місяця в консультаціях з українцями та європейцями. При цьому сьогоднішня зустріч "коаліції охочих" стала "великою віхою" в таких переговорах.

За словами Кушнера, такі домовленості не означають, що мир буде досягнуто, але завершення війни неможливе без такого прогресу.

"Якщо Україна укладе фінальну угоду, вона повинна знати, що після цієї угоди вони в безпеці, є міцні засоби стримування і запобіжники, щоб це знову не сталося", - зазначив він.

Також зять американського лідера додав, що на основі оцінок Трампа та його розмов із Путіним, правильна угода означатиме, що обидві сторони деескалують ситуацію, будуть механізм моніторингу, а також інструменти деескалації в разі порушення умов угоди.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих" на рівні лідерів.

За її підсумками Україна, Британія і Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території. Це фактично перший крок для розміщення в Україні контингенту країн Заходу.

Також прем'єр Британії Кір Стармер розповів, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби.

