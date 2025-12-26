Зеленський розповів, чи будуть європейці на його зустрічі з Трампом

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, спочатку Україна і США обговорювали мирний план Вашингтона у двосторонньому форматі. Зокрема, українські чиновники кілька разів їздили на переговори в Маямі. Також переговорний процес проходив у Берліні та Женеві.

Остання така зустріч відбулася минулого тижня. Україну представляли секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Також джерела РБК-Україна зазначали, що до переговорів приєдналися радники з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини.

Західні ЗМІ поширювали чутки про те, що в переговорах мають брати участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, але така інформація не підтвердилася.

До речі, про те, що Зеленський зустрінеться з Трампом 28 грудня, стало відомо тільки сьогодні.