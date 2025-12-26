Зеленский рассказал, будут ли европейцы на его встрече с Трампом

Участие Европы в переговорах

Напомним, изначально Украина и США обсуждали мирный план Вашингтона в двустороннем формате. В частности, украинские чиновники несколько раз ездили на переговоры в Майами. Также переговорный процесс проходил в Берлине и Женеве.

Последняя такая встреча состоялась на прошлой неделе. Украину представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Также источники РБК-Украина отмечали, что к переговорам присоединились советники по нацбезопасности Британии, Франции и Германии.

Западные СМИ распространяли слухи о том, что в переговорах должны участвовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, но такая информация не подтвердилась.

К слову, о том, что Зеленский встретится с Трампом 28 декабря, стало известно только сегодня.