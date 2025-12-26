Зеленский рассказал, будут ли европейцы на его встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже 28 декабря встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Европейские партнеры подключатся к переговорам онлайн.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что он будет на постоянном контакте с европейскими партнерами.
"Мы бы хотели, чтобы европейцы были. Я не уверен что именно сейчас за сутки мы можем все собраться оффлайн, как минимум мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры", - рассказал он.
При этом, по словам президента, если говорить о всем мирном процессе, то нужно в ближайшее время найти формат, в котором будут участвовать не только Украина и США, но и Европа.
Напомним, изначально Украина и США обсуждали мирный план Вашингтона в двустороннем формате. В частности, украинские чиновники несколько раз ездили на переговоры в Майами. Также переговорный процесс проходил в Берлине и Женеве.
Последняя такая встреча состоялась на прошлой неделе. Украину представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Также источники РБК-Украина отмечали, что к переговорам присоединились советники по нацбезопасности Британии, Франции и Германии.
Западные СМИ распространяли слухи о том, что в переговорах должны участвовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, но такая информация не подтвердилась.
К слову, о том, что Зеленский встретится с Трампом 28 декабря, стало известно только сегодня.