Зеленський розпорядився надати гуманітарну допомогу Словенії через повінь у країні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 серпня, розпорядився надати гуманітарну допомогу Словенії через повінь у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Зеленський підписав указ № 484/2023 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія".
Президент постановив з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Словенії внаслідок повені наступне:
Про яку саме допомогу йдеться в указі не уточнили.
Масштабна повінь у Словенії
Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.
Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.
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