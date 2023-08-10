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Зеленский распорядился оказать гуманитарную помощь Словении из-за наводнения в стране

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 августа, распорядился оказать гуманитарную помощь Словении из-за наводнения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский подписал указ № 484/2023 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Словения".

Президент постановил с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Словении в результате наводнения следующее:

  • Предоставить гуманитарную помощь Республике Словения;
  • Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Словения.

О какой именно помощи идет речь в указе не уточнили.

Масштабное наводнение в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСловения