Зеленский распорядился оказать гуманитарную помощь Словении из-за наводнения в стране

Зеленский подписал указ № 484/2023 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Словения".

Президент постановил с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Словении в результате наводнения следующее:

Предоставить гуманитарную помощь Республике Словения;

Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Словения.

О какой именно помощи идет речь в указе не уточнили.

Масштабное наводнение в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.