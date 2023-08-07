Збитки у 500 млн євро та рятувальники з НАТО. Як Словенія бореться з руйнівною повінню

Масштабна повінь почалася в Словенії минулого тижня через зливи. Стихія вже забрала життя 6 осіб. Дороги та залізничні колії залишаються затопленими кілька днів. Уряд країни оцінив збитки в 500 млн євро і звернувся за допомогою до Євросоюзу та НАТО.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про руйнівну повінь у Словенії.

Рекордна повінь

Раптова повінь почалася у Словенії у четвер, 3 серпня, після сильних дощів. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, через що від доріг було відрізано цілі населені пункти.

За словами очевидців стихії, вода прибувала так швидко, як цунамі. Багато людей у Горенському та Корунському повітах було заблоковано у своїх будинках і перечікувало повінь на верхніх поверхах.

Фото: наслідки повені у Словенії (twitter.com/JanezLenarcic)

У Менгесі, місті за 10 кілометрів від столиці Любляни, затопило дитячий садок. Рятувальники винесли 22 дітей на руках по пояс у воді.

Фото: евакуація з дитячого садка (twitter.com/JAtanackov)

Через зростання рівня води в річці Сава на атомній станції Крсько включили сигнал про "надзвичайну подію". Сирени звучали у гордах Словен Градац, Цельє.

Місто Црна-на-Корошці, приблизно за 100 кілометрів на північ від столиці, було відрізане від доріг. Допомогу людям доставляли повітрям за допомогою армійських гелыкоптерів.

Близько 500 людей евакуювали з села Дольня Бистриця через прорив греблі на річці Мура.

На півночі Словенії біля кордону з Хорватією затопило кемпінг. Із нього було евакуйовано близько 400 туристів. Були задіяні гелікоптери.

Фото: затоплений кемпінг (twitter.com/JAtanackov)

В уряді Словенії назвали повінь найбільш руйнівною за весь час незалежності країни з 1991 року. Тільки у вихідні вода почала поступово спадати.

Що відомо про жертви

Станом на 7 серпня відомо як мінімум про 6 загиблих внаслідок стихії. Серед них двоє альпіністів із Нідерландів, які загинули в горах у районі Крань. Попередньо вони постраждали від блискавки. Також повінь забрала життя 4 словенців.

Bei heftigen #Überschwemmungen sind in #Slowenien drei Menschen ums Leben gekommen. Auch der Süden Österreichs ist betroffen. Ganze Ortschaften sind überflutet, zahlreiche Grenzübergänge gesperrt. Der Reiseverkehr ist stark eingeschränkt. pic.twitter.com/0Gv17TAOed — ZDFheute (@ZDFheute) August 4, 2023

У неділю рятувальники витягли з річки тіло 35-річного чоловіка поблизу села Мирна Перц на сході країни.

Ще одного чоловіка, який брав участь у рятувальних операціях, знайшли мертвим після падіння у вигрібну яму поблизу міста Камник поблизу Любляни.

Пошуки загиблих та постраждалих продовжуються.

Збитки у 500 млн євро

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що оцінений збиток від стихії становить близько 500 мільйонів євро.

Постраждали дві третини території країни, енергетична та дорожня інфраструктура, сотні житлових будинків.

Уряд надав понад 10 мільйонів доларів гуманітарної допомоги мешканцям постраждалих районів.

Словенія просить допомоги у ЄС та НАТО

Словенія звернулася до Європейського Союзу та НАТО з проханням надати допомогу за Механізмом цивільного захисту. Це технічна допомога, яка включає надання важкої техніки для вивезення сміття, інженерних груп, тимчасових збірних мостів.

У НАТО влада Словенії попросила 5 військових вертольотів вантажопідйомністю не менше 5 тонн для транспортування вантажів, а також 200 військовослужбовців для участі в рятувальних операціях та надання допомоги.

Фото: НАТО надасть військові вертольоти та військових рятувальників для допомоги Словенії (twitter.com/NATOpress)

Через Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи НАТО Іспанія запропонувала один важкий вертоліт CH-47 та до 25 осіб персоналу. Болгарія, Німеччина та Франція запропонували підтримку, включаючи гелікоптери, екскаватори, збірні мости та інженерні групи. США також направили свій персонал до Любляни для оцінки ситуації та визначення термінових гуманітарних потреб.

Фото: наслідки повені та рятувальні роботи у Словенії (twitter.com/URS_ZR)

Допомогу Словенії надають сусідні Хорватія, Угорщина. Очікується, що 9 серпня країну відвідає президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, щоб обговорити необхідну підтримку від Євросоюзу.

Про готовність надати допомогу постраждалим регіонам Словенії заявили у МЗС України. Спікер міністерства Олег Ніколенко заявив, що наша стана готова направити вертоліт для участі в пошуково-рятувальних операціях.